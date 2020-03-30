Италия

Во время карантина руководству Федерации футбола Италии пришла в голову гениальная идея.

Президент Федерации футбола Италии Габриэле Гравина считает, что 60 команд в третьем по рангу дивизионе страны — слишком много.

"Я считаю, что Серия С должна состоять из 20-ти команд, а остальные 40 получить статус полупрофессиональных, – сказал Гравина в Radio Cusano. – Я уже высказал свое мнение президенту Lega Pro Франческо Гирелли, но окончательное решение будут принимать не только футбольные чиновники, но и представители клубов".

К слову, в Италии предлагали создать "стабилизационный фонд" для помощи "маленьким" клубам пережить кризис. Меньше клубов — меньше проблем.

В настоящий момент Серия С состоит из трех групп по 20 команд в каждой, первая из которых получает прямую путевку в Серию В, а еще 10 — шанс на повышение в классе через плей-офф. В группе А с преимуществом над ближайшим преследователем в 16 очков лидирует Монца, в группе В — Виченца (+6), в группе С — Реджина (+9).

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