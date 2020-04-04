Чемпионат Италии совершенно точно не возобновится в мае.
САН-СИРО, GETTY IMAGES
04 апреля 2020, 00:57
Руководители Серии А провели конференцию, сообщает официальный сайт.
На ней обсуждались сроки возобновления сезона. По итогам было решено, что возобновление сезона состоится лишь тогда, когда COVID-19 перестанет угрожать здоровью населения.
Сезон в Серии А мог возобновиться 24 мая, но этот сценарий оказался слишком оптимистичным.
Ранее сообщалось, что клубы Серии А намерены попросить льготы у правительства, чтобы преодолеть последствия финансового кризиса.
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