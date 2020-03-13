Италия

Капитан Аталанты Алехандро Гомес поделился впечатлениями от ситуации в Бергамо.

Алехандро Гомес признался, что в связи с эпидемией коронавируса COVID-19 в Италии Бергамо производит жуткое впечатление.

"Улицы Бергамо абсолютно пусты, а сам город напоминает кадры из фильма ужасов, – сказал экс-вингер Металлиста в интервью на Radio Club 94.7. – Какая-то жизнь наблюдается только в супермаркетах, но большинство заказывает через Интернет — доставят все, что угодно".

"Мы все очень ценим каждое проявление любви к команде, но призываем болельщиков не нарушать правила и следовать всем рекомендациям врачей и властей. Я слежу за новостями из Аргентины, и там люди не совсем реально оценивают ситуацию. Хотелось бы, чтобы все более серьезно относились к профилактическим мерам".

Аталанта успела завоевать путевку в четвертьфинал Лиги чемпионов до того, как УЕФА отложил еврокубковые поединки. В Серии А, которая также приостановлена, бергамаски идут на четвертом месте.

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