Ответные полуфинальные матчи пройдут 13 июня.
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29 мая 2020, 22:31
Руководство федерации футбола Италии определилось с датами оставшихся матчей Кубка Италии — сообщает Tuttomercatoweb.
Ответные матчи 1/2 финала Наполи — Интер и Ювентус — Милан должны состояться 13 июня, а финал пройдет 17 июня.
В первых полуфиналах Наполи одолел на выезде Интер — 1:0, а Милан и Ювентус сыграли вничью — 1:1.
Ранее сообщалось, что первенство Серии А возобновится 19 июня отложенным матчем 25-го тура Аталанта — Сассуоло.