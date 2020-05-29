Руководство федерации футбола Италии определилось с датами оставшихся матчей Кубка Италии — сообщает Tuttomercatoweb.

Ответные матчи 1/2 финала Наполи — Интер и Ювентус — Милан должны состояться 13 июня, а финал пройдет 17 июня.

В первых полуфиналах Наполи одолел на выезде Интер — 1:0, а Милан и Ювентус сыграли вничью — 1:1.

Ранее сообщалось, что первенство Серии А возобновится 19 июня отложенным матчем 25-го тура Аталанта — Сассуоло.