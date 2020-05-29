Первыми после карантина будут сыграны пропущенные матчи 25 тура чемпионата Италии.
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29 мая 2020, 21:45
Согласно планам руководства Серии А, национальное первенство возобновится четырьмя перенесенными матчами 25-го тура чемпионата Италии — сообщает Sky Sport Italia.
19 июня состоится матч Аталанта — Сассуоло, а 20 июня сыграют Интер — Сампдория, Торино — Парма и Верона — Кальяри.
Сообщается, что "особый статус" поединок Аталанты с Сассуоло получил по двум причинам: первая — Бергамо является одним из наиболее пострадавших от коронавируса городов Италии, вторая — Сассуоло (вместе с Брешией) сыграл последний матч чемпионата, после которого Серия А остановилась из-за пандемии.
Ранее сообщалось, что Ла Лига возобновится 11 июня матчем Севилья — Бетис.