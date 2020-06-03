Италия

"Нерадзурри" не будут подписывать французского форварда.

В связи с возможным уходом нападающего Лаутаро Мартинеса в другой клуб этим летом, Интер начал поиски замены аргентинцу на трансферном рынке.

Среди потенциальных вариантов фигурировало имя Александра Ляказетта, однако журналист Николо Скира сообщает, что "нерадзурри" не заинтересованы в услугах 29-летнего француза.

Источник утверждает, что Ляказетт мог покинуть лондонский клуб, но на данном этапе он не входит в планы главного тренера Интера Антонио Конте.

Ранее сообщалось, что Александр Ляказетт летом может перейти в Атлетико. Арсенал готов обменять французского форварда на Тома Лемара.