Италия

Нападающий Милана Рафаэль Леау находится на карантине.

Рафаэль Леау сдал положительный тест на COVID-19 — вычислила Gazzetta dello Sport.

Милан, согласно принятым в клубе правилам, не разглашает информацию о своих игроках и сотрудниках, проваливших тесты на коронавирус, однако "прокололся" сам португалец.

Журналисты GdS, следя за общением Леау с другом в Твиттере, отметили, что игрок Милана сообщил тому, что находится на самоизоляции, чувствует себя хорошо, не наблюдает никаких симптомов заболеваний и вернется в строй через две недели — к концу сентября.

О чем может свидетельствовать такая информация, ясно всякому, кто в курсе того, какие действия предпринимаются при выявлении у человека коронавируса.

Леау провел в составе Милана в сезоне-2019/20 33 матча во всех турнирах и забил 6 мячей.

Милан стартует в Серии А в понедельник, 21 сентября, домашним поединком против Болоньи.