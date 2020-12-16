Италия

Стали известны стартовые составы команд на матч 12 тура Серии А между миланским Интером и Наполи.

Главный тренер Наполи Дженнаро Гаттузо оставил Фабиана Руиса на скамейке запасных на один из центральных матчей тура против Интера. В паре с Тьемуэ Бакайоко в центре поля сыграет Диего Демме. В остальном оба алленаторе обошлись без сюрпризов.

Интер: Ханданович — Шкриниар, де Врей, Бастони — Дармиан, Барелла, Брозович, Гальярдини, Янг — Лукаку, Мартинес

Запасные: Паделли, Раду, Хакими, Коларов, Сенси, Раноккья, Перишич, Эриксен, Д'Амброзио

Наполи: Оспина — Ди Лоренцо, Манолас, Кулибали, Мариу Руи — Бакайоко, Демме — Лосано, Зьелински, Инсинье — Мертенс

Запасные: Мерет, Контини-Барановский, Гулам, Хисай, Ррахмани, Малькюи, Максимович, Эльмас, Лоботка, Руис, Петанья, Политано

Матч Интер — Наполи начнется в 21:45 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.