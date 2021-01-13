Италия

Стали известны стартовые составы команд для поединка 1/8 финала Кубка Италии, в котором сыграют флорентийская Фиорентина и миланский Интер.

Уже на ранней стадии Кубка Италии нас ожидает достаточно любопытное противостояние между флорентийской Фиорентиной и миланским Интером, по итогу которого текущий розгырыш турнира недосчитается одного из сильных участников.

Однако Чезаре Пранделли и Антонио Конте не стали в полной мере рисковать футболистами основной обоймы своих команд, поэтому мы сможем наблюдать достаточно игроков ближайшей ротации с обеих сторон.

Место в воротах "фиалок" займет Терраччано, в то время как в тройке центральных защитников вместо Пессельи выступит Куатра, а Игор переместится в правый фланг полузащиты, где также получил место Кастровилли. Полностью поменялась и пара форвардов у Фиорентины: Куаме и Эйссерик выступят на острие атаки.

В составе миланского Интера наблюдаем серьезные изменения в обороне, где свое место, после матча против риской Ромы (2:2) сумел сохранить только Милан Шкриниар, однако больше всего Конте разгулялся с ротацией в полузащите, где сыграют абсолютно отличные футболисты от тех, которые принимали участие в игре на Стадио Олимпико. При этом, Лукаку также получил право на отдых, а вместо него в атаке сыграет Санчес.

Фиорентина: Терраччано — Миленкович, Куатра, Касерес — Игор, Валеро, Амрабат, Бираги — Кастровилли — Эйссерик, Куаме.

Запасные: Драговски, Баррека, Венути, Песселья, Мура, Дункан, Монтьел, Бонавентура, Крастев, Влахович, Кальехон.



Интер: Ханданович — Шкриниар, Раноккья, Коларов — Янг, Сенси, Эриксен, Гальярдини, Перишич — Санчес, Мартинес.