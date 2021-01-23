Италия

"Сине-гранатовые" находятся под угрозой.

Корнелья после игры против Барселоны в рамках Кубка Испании прошла тестирование на коронавирус, по итогам которого выявили два положительных результата.

Как сообщает El Pais, один из зараженных играл против Барселоны, а второй был в заявке скромной команды.

К тому же, у обоих футболиста болезнь протекает бессимптомно и они уже отправились на самоизоляцию.

Барселона же планирует пройти еще одно тестирование в субботу, 23 января. Предыдущая процедура зараженных не выявила.

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