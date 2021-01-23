"Сине-гранатовые" находятся под угрозой.
Корнелья - Барселона, getty images
23 января 2021, 08:58
Корнелья после игры против Барселоны в рамках Кубка Испании прошла тестирование на коронавирус, по итогам которого выявили два положительных результата.
Как сообщает El Pais, один из зараженных играл против Барселоны, а второй был в заявке скромной команды.
К тому же, у обоих футболиста болезнь протекает бессимптомно и они уже отправились на самоизоляцию.
Барселона же планирует пройти еще одно тестирование в субботу, 23 января. Предыдущая процедура зараженных не выявила.
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