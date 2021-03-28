Италия

Словенский голкипер сможет принять участие в матче против Болоньи.

Вратарь миланского Интера Самир Ханданович сдал отрицательный тест на коронавирус, сообщает Calciomercato.

По информации источника, 36-летний словенец оправился после болезни и уже вернулся к тренировкам с "нерадзурри", поэтому он будет готов к ближайшему матчу команды в Серии А.

Тем не менее, после мартовской вспышки коронавируса в Интере с положительными тестами остаются защитники Стефан де Врей и Данило Д'Амброзио, а также полузащитник Матиас Весино.

В ближайшем матче Интер в гостях сыграет против Болоньи. Эта игра пройдет 3 апреля. В настоящее время Интер лидирует в турнирной таблице Серии А, опережая Милан на шесть очков.

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