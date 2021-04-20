Италия

Президент туринцев заявил, что с финансированием в Суперлиге чемпионат Италии всего будут выигрывать Интер, Милан или Ювентус.

Ювентус, Милан и Интер стали теми тремя итальянскими клубами, которые основали Суперлигу вместе с девятью другими европейскими топ-командами.

Как сообщает Football Italia со ссылкой на La Repubblica, президент туринского клуба Андреа Аньелли во время общего собрания участников Серии А отметился громким высказывание, которое вызвало настоящее негодование его коллег из других итальянских команд, не участвующих в Суперлиге.

"С гарантированными 350 миллионами евро в год Скудетто ежегодно будет выигрывать Ювентус, Милан или Интер. Что изменит Суперлига? Мы и так побеждаем уже 80 лет", — заявил Аньелли по информации источников.

Напомним, ранее Андреа Аньелли покинул свой пост главы Ассоциации европейских клубов после анонса о создании Суперлиги. На самом же собрании обсуждалось возможное исключение Ювентуса, Милана и Интера из Серии А, но руководство ассоциации, похоже, признало, что для этого нет никаких юридических оснований.