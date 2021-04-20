Англия

Исполнительный директор прекратит свои полномочия.

События около Суперлиги не утихают ни на секунду, с каждым разом удивляя новым вектором развития.

Так, как сообщает журналист Марк Огден из ESPN, исполнительный директор Эд Вудворд решил покинуть Манчестер Юнайтед.

Такое решение функционера была обосновано тем, что футбольная общественность негативно восприняла идею о Суперлиге.

Однако журналист Telegraph Джеймс Дакер сообщил, что Вудворд останется СЕО МЮ как минимум до конца 2021 года, а после покинет свой пост.

Напомним, что Манчестер Юнайтед, как и многие другие клубы, больше не намерен принимать участие в турнире.