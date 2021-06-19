Португалец отправится покорять Серию А.
Руи Патрисио, Getty Images
19 июня 2021, 15:26
Римская Рома в летнее трансферное окно намерена усилить вратарскую позицию. Это одно из условий к руководству от нового тренера клуба Жозе Моуриньо.
Рома провела переговоры и сошлась на личном контракте с вратарем Вулверхэмптона португальцем Руи Патрисиу.
Теперь клубам нужно договорится о сумме трансфера. Если Рома готова заплатить восемь миллионов, то боссы "волков" намерены выручит около 12.
В минувшем сезоне Патрисиу провел 37 игр за Вулверхэмптон в АПЛ, из которых 11 он отстоял "на ноль".
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