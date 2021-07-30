Италия

Клубам Серии А понравилось нововведение в регламент.

Руководство итальянской Серии А приняло решение оставить в силе правило "пяти замен" еще на один сезон. Об этом сообщает Football Italia.

По данным источника, клубам понравилось правило, которое внедрили из-за пандемии COVID-19. Так футболисты выглядят намного свежее.

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Отметим, что в дополнительное время в Серии А разрешено делать еще и шестую замену. Однако, на смены, как и раньше, выделено лишь три слота.

Ранее сообщалось, что Эриксен вскоре пройдет тесты, чтобы узнать, сможет ли он играть за Интер.