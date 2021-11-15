Украина

Андрей Шевченко уверен в том, что "сине-желтые" готовы к поединку против Боснии и Герцеговины.

Бывший главный тренер сборной Украины и нынешний наставник Дженоа Андрей Шевченко уверен в том, что подопечные Александра Петракова готовы к решающему поединке отборочного цикла ЧМ-2022 против Боснии и Герцеговины.

"Команда готова. Я не смотрел игру с Болгарией, но посмотрел все отзывы. Футболисты готовы психологически и физически.

Желаю главному тренеру и всему штабу удачи, буду всегда их поддерживать и всегда буду с ними. Сборная Украины — это команда моей жизни", — сказал Шевченко в эфире программы Великий футбол.

Напомним, матч Босния и Герцеговина — Украина состоится во вторник, 16 ноября, в 21:45 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча.