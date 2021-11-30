Италия

Молодой футболист отправляется на карантин.

У нападающего Ромы Феликса Афена-Гьяна выявили коронавирус.

Таким образом, 18-летний футболист проведет на карантине минимум 10 дней и не поможет своей команде в ближайших матчах. Отметим, что Афена-Гьян сделал дубль в ворота Дженоа в дебютном матче Андрея Шевченко во главе "грифонов".

У футболиста отсутствуют какие-либо симптомы болезни и он чувствует себя хорошо. По информации официального сайта римлян, Афена-Гьян был привит.

Ранее хавбек Наполи Маттео Политано выздоровел от коронавируса и готов вернуться на футбольное поле.