Молодой футболист отправляется на карантин.
феликс афена-гьян, getty images
30 ноября 2021, 20:52
У нападающего Ромы Феликса Афена-Гьяна выявили коронавирус.
Таким образом, 18-летний футболист проведет на карантине минимум 10 дней и не поможет своей команде в ближайших матчах. Отметим, что Афена-Гьян сделал дубль в ворота Дженоа в дебютном матче Андрея Шевченко во главе "грифонов".
У футболиста отсутствуют какие-либо симптомы болезни и он чувствует себя хорошо. По информации официального сайта римлян, Афена-Гьян был привит.
Ранее хавбек Наполи Маттео Политано выздоровел от коронавируса и готов вернуться на футбольное поле.