Италия

39-летний заразился коронавирусом во время рождественских праздников.

Бывший нападающий Интера, Милана, Ромы и Сампдории Антонио Кассано угодил в больницу с осложнениями, вызванными коронавирусом. Об этом сообщают итальянские СМИ.

По словам его жены Каролины Марсиалис, Кассано сдал положительный тест на коронавирус во время рождественских каникул и что он находится дома на самоизоляции. Кассано не был вакцинирован, но Марсиалис сообщила, что он получил только первые две дозы.

По информации источника, состояние бывшего футболиста ухудшилось за последние пару дней, и сейчас он находится в больнице Сан-Мартино в Генуе.

Марсиалис написала в Instagram: "Антонио оказался в больнице и чувствует себя хорошо".

Напомним, 39-летний итальянец завершил карьеру в 2018 году после 400 матчей в Серии А, в которых забил 112 голов.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.