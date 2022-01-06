Команды ждут результатов тестов гостей.
Петр Зьелински, Getty Images
06 января 2022, 12:25
Несмотря на вспышку коронавируса, Наполи прибыл на матч с Ювентусом, но игра все равно находится под вопросом — сообщает Tuttomercato.
Согласно новому регламенту, Наполи привез 13 профессионалов (включая одного вратаря) и еще 6 игроков молодежной команды. Однако среди этих 13-ти находятся Ррахмани, Лоботка и Зьелински, которые не прошли процедуру вакцинации в полном объеме и должны пройти карантин или дополнительное тестирование.
Если хотя бы у одного из них тест даст положительный результат, у Наполи не хватит нужного количества игроков, матч не состоится и гостям засчитают техническое поражение.
Матч Ювентус — Наполи запланирован на 21:45 по киевскому времени в четверг, 6 января.