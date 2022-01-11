Италия

Польский голкипер не успеет сделать вторую прививку от коронавируса до матча.

Вратарь туринского Ювентуса Войцех Щесны не сможет помочь своей команде в матче за Суперкубок Италии против миланского Интера. Об этом сообщает журналист Танкреди Палмери в своем твиттере.

По информации источника, 31-летний поляк не успевает получить вторую дозу вакцины от коронавируса до поединка. Таким образом, он не имеет права играть в матче согласно новым протоколам итальянской Серии А.

В нынешнем сезоне Щесны провел 23 поединка, из которых 10 на ноль при 23 пропущенных мячах.

Напомним, матч Интер — Ювентус состоится завтра, 12 января. Игра начнется в 22.00 по киевскому времени.

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