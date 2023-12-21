Італія

У Переса є стратегія?

Міланський Інтер заявив, що не підтримує проект Суперліги. Про це повідомляє офіційний сайт "нерадзуррі".

"Футбольний клуб "Інтернаціонале" підтверджує свою позицію про те, що майбутнє благополуччя європейського футболу може бути забезпечене лише спільними зусиллями клубів у рамках Асоціації європейських клубів (ECA) у партнерстві з УЄФА та ФІФА.

Ми, як і раніше, віддані цінностям, що лежать в основі європейської спортивної моделі і працюємо разом з іншими клубами над підтримкою цих цінностей", – йдеться у заяві Інтера.