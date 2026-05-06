Майбутнє нападника Барселони Роберта Левандовські залишається невизначеним на тлі активності його агента Піні Захаві.

Як повідомляє журналіст Джанлука Ді Марціо, представник футболіста нещодавно відвідав Італію, де провів низку зустрічей із місцевими клубами, серед яких був і Ювентус.

За інформацією джерела, туринський клуб із великою повагою ставиться до польського форварда та визнає його високий рівень, однак наразі не готовий активно включатися в боротьбу за його підписання. Основними стримуючими факторами залишаються вік гравця та його фінансові апетити.

Після візиту до Італії Захаві вирушив до Барселони, де заплановані переговори з керівництвом каталонського клубу. Очікується, що сторони обговорять не лише можливе продовження контракту головного тренера Гансі Фліка, а й майбутнє Левандовські, чинна угода якого розрахована до 30 червня 2026 року.

У Барселоні не виключають варіанту з пролонгацією контракту досвідченого форварда, однак остаточне рішення залежатиме від результатів найближчих переговорів. Таким чином, ситуація навколо Левандовські залишається відкритою.