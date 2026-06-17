Італія

Французький півзахисник хоче залишитися в Турині, але у разі відходу надасть перевагу переїзду до Англії.

Півзахисник Ювентуса Кефрен Тюрам не зацікавлений у переході до Галатасарая під час літнього трансферного вікна. Про це повідомляє Tuttosport.

За інформацією джерела, турецький клуб виявляв серйозний інтерес до 25-річного француза та був готовий запропонувати близько 30 мільйонів євро за його трансфер. Однак сам футболіст не розглядає варіант із переїздом до Туреччини та налаштований продовжити виступи за Ювентус.

Водночас у туринському клубі не виключають продажу одного зі своїх лідерів. Повідомляється, що Ювентусу необхідно покращити фінансові показники до завершення місяця, тому керівництво готове вислуховувати пропозиції щодо кількох важливих гравців.

Як зазначається, у разі вимушеного відходу Тюрам віддасть перевагу саме англійській Прем'єр-лізі. Протягом минулого сезону за французом уважно стежили Ліверпуль, Ньюкасл, Астон Вілла та Ноттінгем Форест.

Ювентус оцінює свого хавбека щонайменше у 40 мільйонів євро. Крім того, туринці готові розглядати пропозиції щодо захисника Федеріко Гатті, яким цікавляться Наполі та низка клубів АПЛ.