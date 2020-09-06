Фавориты противостояний

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Сборная Украины в поединке второго тура Лиги наций сразится с Испанией на выезде.

Испания — Украина

Мадрид, 6 сентября, 21:45. Лига наций, 2 тур. Главный арбитр – Бенуа Бастьен (Франция). Прямая трансляция на телеканалах Футбол 1 и Украина.

Сборная Украины в первом туре обыграла Швейцарию на своем поле. Несмотря не на самую лучшую игру, подопечные Андрея Шевченко добыли три важных балла. Очевидно, что пауза сказалась на обеих командах, а потому и Украине, и Испании придется восстанавливать игровые связи, чтобы показать лучший футбол. Подопечные Энрике в первом туре, кстати, сыграли вничью с Германией.

Что касается истории личных встреч, то тут статистика на стороне сборной Испании, которая выиграла четыре матча из пяти. Тем не менее, списывать Украину со счетов не стоит — нынешний состав испанцев не восхищает, а команда Шевченко как раз находится на своем пике за очень много лет.

Фаворитом этого противостояния считается сборная Испании. Так, компания Фаворит оценивает ее шансы на победу коэффициентом 1,48. Шансы на успех украинцев оцениваются в 7,1, тогда как коэффициент на ничью составляет 4,65.

Напомним, матч Испания — Украина состоится в воскресенье, 6 сентября, в 21:45 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция этого поединка.