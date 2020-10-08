Лига наций

Два представителя Шахтера смогут поехать в национальную команду.

Виктор Коваленко и Марлос присоединяться к сборной Украины и смогут сыграть против Германии и Испании в Лиге наций, сообщает официальный сайт "горняков".

В то же время, официальный сайт УАФ сообщает, что вызов в сборную получил Валерий Бондарь.

Андрей Шевченко испытывает серьезные кадровые проблемы из-за вспышки коронавируса в стане чемпиона Украины, а также травм Кривцова, Коноплянки, Супряги и Буяльского.

Напомним, что сборная Украины после возвращения проведет два матча: со сборной Германии встретятся 10 октября, а с Испанией — 13 октября. Оба поединка пройдут на НСК Олимпийский.

Напомним, что в Шахтера выявили 18 новых случаев заражения коронавирусом.