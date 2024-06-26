Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Український фулбек прокоментував свою заміну в другому таймі на Олександра Зінченка.

У рамках третього туру групового етапу Євро-2024 національна збірна України зіграла внічию з Бельгією, проте цього виявилося недостатньо "синьо-жовтим" для виходу до плей-оф континентальної першості.

Лівий захисник збірної України Віталій Миколенко, який повернувся на футбольне поле після чергової травми, висловився про свою вимушену заміну на Олександра Зінченка вже на 58-ій хвилині зустрічі.

"Трохи відчув біль у спині. Я розумію, що довго не грав – це нормально, коли в тебе щось болить після того, як не грав два місяці.

Знав, що є Зінченко, який може вийти та допомогти в цій грі — я одразу попросив заміну. Мені було важко виконувати те, що я мав виконувати", — цитує слова Миколенка Суспільне Спорт.

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