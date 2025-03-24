Ліга націй

Наставник нідерландської збірної поділився своїми думками після гри з Іспанією.

Головний тренер збірної Нідерландів Рональд Куман прокоментував поразку своєї команди у серії післяматчевих пенальті проти Іспанії в рамках 1/4 фіналу Ліги націй.

"Ми обидва повинні були пройти далі, але путівка лише одна. Це була напружена нічия, яку вирішило везіння. Я дуже пишаюся гравцями. Ми відреагували на три голи Іспанії. Ми зробили все можливе і грали з максимальною інтенсивністю.

Початок був важким, і ми не дуже добре пресингували. Але ми показали дуже сильний менталітет протягом усього матчу, тому що ми відреагували на їхні голи. Ми були ліквідовані, але ми також багато виграли завдяки тому, як ми грали.

Наш воротар був близький до того, щоб відбити кілька пенальті, саме тому я кажу, що вам потрібна удача, щоб пройти далі. Але, як я також сказав де ла Фуенте, це була фантастична нічия. Ось так воно і є. Зрештою, один з нас мав програти, і це були ми. Вітаю Іспанію і бажаю їй удачі в червні", — наводить слова Кумана прес-служба УЄФА.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Іспанія – Нідерланди.