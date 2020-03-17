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Чемпионат Южной Америки нынешним летом не состоится.

Руководство КОНМЕБОЛ приняло решение не проводить в нынешнем сезоне Копа Америка — сообщает Globoesporte.

Турнир, запланированный на 12 июня 2020 гола в Колумбии и Аргентине, пройдет с 11 июня по 10 июля 2021 года в тех же странах.

В турнире примут участие десять сборных, представляющих КОНМЕБОЛ (Бразилия, Аргентина, Колумбия, Уругвай, Парагвай, Чили, Эквадор, Перу, Боливия, Венесуэла), и два специально приглашенных гостя — команды Катара и Австралии.

Ранее УЕФА принял решение перенести Евро-2020 на лето 2021 гола.

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