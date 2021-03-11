Футболист отправился покорять США.
Самюэль Грансир, getty images
11 марта 2021, 19:49
Полузащитник французского Монако Самюэль Грансир перебрался в Лос-Анджелес Гэлакси из США.
Контракт с 24-летним хавбеком подписан на три года с возможностью продления на один год.
О сумме трансфера пока ни Монако ни Гэлакси не разглашают.
Помимо Монако Самюэль Грансир поиграл за Труа, Страсбург и Брест. В Лиге 1 он провел 131 матч, забил 12 голов и отдал 11 ассистов.
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