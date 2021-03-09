Украина: Вторая лига

Некогда перспективный Фарес Балули украсит Вторую лигу.

Очередным новичком Металла стал 25-летний французский атакующий полузащитник Фарес Балули — сообщил официальный Инстаграм лидера Второй лиги.

Балули является воспитанником академии Лиона. Во время профессиональной карьеры выступал за Лион (9 матчей в чемпионате Франции, 0 матчей), Монако (8, 1), Лилль (14, 1) и числился, но так и не сыграл за Стандард и Лион-Дюшер.

В послужном списке Фареса 13 матчей за юношеские (U-16 и U-18) и молодежные (U-20 и U-21) сборные Франции и 3 гола.

Металл уверенно лидирует в Группе Б второй лиги, на 6 очков опережая ближайшего преследователя.

Весенняя част сезона-2020/21 для харьковчан начнется 19 марта поединком против Черкащины.

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