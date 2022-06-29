Северная Америка

У США стає все більше іноземного футболу.

Як повідомляє грецький ресурс Sport 24, місцева федерація розглядає можливість проведення фіналу наступного розіграшу Кубку Греції за океаном. Місцем зустрічі називають американське місто Нью-Йорк.

Пропозиція належить новому керманичу місцевого футболу Євангелосу Марінакісу, який за сумісництвом володіє місцевим Олімпіакосом та анлійським клубом Ноттінгем Форрест. Також греки дивляться на можливість проводити матчів в інших країнах, де проживає багато представників грецької національності.

Нині володарем Кубку країни є афінський Панатінаікос, який у фіналі сезону-2021/2022 переграв ПАОК з рахунком 1:0. З українців у грецькому футболі виступають Євген Шахов (АЕК) та Дмитро Чигринський (Іонікос). Останній невдовзі може переїхати на Кіпр.