Ромеро повернувся до рідної країни.
Серхіо Ромеро, Getty Images
09 серпня 2022, 08:28
Бока Хуніорс на своєму офіційному сайті оголосив про підписання 35-річного голкіпера Серхіо Ромеро. У понеділок аргентинець був представлений в ході урочистої прес-конференції.
Зазначимо, що на минулому тижні Ромеро тренувався з іншою аргентинською командою — Расінгом, проте вирішив перебратися до більш легендарного клубу.
"Я вважаю, що це крок уперед у моїй кар'єрі" — заявив аргентинський воротар.
Серхіо перейшов до "Боки" у якості вільного агента, так як його контракт із Венецією тривав усього рік. У складі італійського клубу він провів 16 матчів.
Раніше Ромеро виявляв готовність повернутися до Манчестер Юнайтед на роль третього голкіпера.