Северная Америка

Ромеро повернувся до рідної країни.

Бока Хуніорс на своєму офіційному сайті оголосив про підписання 35-річного голкіпера Серхіо Ромеро. У понеділок аргентинець був представлений в ході урочистої прес-конференції.

🎥✍️ Una nueva historia por escribir...



¡Bienvenido "Chiquito" al club más grande del mundo!

💙💛💙 pic.twitter.com/LWZKgdXY3o — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) August 8, 2022

Зазначимо, що на минулому тижні Ромеро тренувався з іншою аргентинською командою — Расінгом, проте вирішив перебратися до більш легендарного клубу.

"Я вважаю, що це крок уперед у моїй кар'єрі" — заявив аргентинський воротар.

Серхіо перейшов до "Боки" у якості вільного агента, так як його контракт із Венецією тривав усього рік. У складі італійського клубу він провів 16 матчів.

Раніше Ромеро виявляв готовність повернутися до Манчестер Юнайтед на роль третього голкіпера.