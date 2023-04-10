Северная Америка

Керівництво бразильського клубу незадоволено втраченим титулом Ліги Каріоки.

Сьогодні вночі пройшов фінальний матч у відповідь Ліги Каріоки, в якому Фламенгу поступився Флуміненсе (1:4) і втратив титул чемпіонату штату Ріо-де-Жанейро.

За інформацією журналіста Педру Алмейди, керівництво Фламенгу незадоволене програшем команди і тому вирішило звільнити головного тренера Вітора Перейру.

Також зазначається, що бразильський клуб вже має двох кандидатів на заміну — йдеться про колишнього тренера збірної Бразилії Тіте та наставника Фенербахче Жорже Жезуша.

Нагадаємо, Перейра працює із Фламенго з 1 січня цього року. Під його керівництвом команда провела 18 поєдинків, у яких здобула десять перемог, один раз зіграла внічию та сім разів програла.