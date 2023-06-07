Аргентинський фахівець може з'єднатися з Ліонелем Мессі.
Херардо Тата Мартіно, Getty Images
07 червня 2023, 19:56
Колишній головний тренер Барселони та збірної Аргентини Херардо Тата Мартіно незабаром може очолити Інтер Маямі. Про це повідомляє журналіст TyC Sports Гастон Едуль.
За інформацією джерела, переговори між клубом МЛС, у якому виступає український захисник Сергій Кривцов та 60-річним аргентинцем, тривають і вони близькі до завершення.
Останнім місцем роботи Мартіно була збірна Мексики, яку він залишив в минулому році. До цього він очолював аргентинські та парагвайські клуби, а також Барселону та Атланту Юнайтед. Крім цього, була і збірна Аргентини з 2014 по 2016 роки.
Після 16 турів Інтер Маямі набрав лише 15 очок та займає останнє місце в турнірній таблиці Східної конференції МЛС. До цього клуб звільнив головного тренера Філа Невілла.
Раніше повідомлялося, що склад Інтер Маямі поповнить Ліонель Мессі, який має оголосити про це найближчим часом.