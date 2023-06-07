Северная Америка

Аргентинський фахівець може з'єднатися з Ліонелем Мессі.

Колишній головний тренер Барселони та збірної Аргентини Херардо Тата Мартіно незабаром може очолити Інтер Маямі. Про це повідомляє журналіст TyC Sports Гастон Едуль.

За інформацією джерела, переговори між клубом МЛС, у якому виступає український захисник Сергій Кривцов та 60-річним аргентинцем, тривають і вони близькі до завершення.

Останнім місцем роботи Мартіно була збірна Мексики, яку він залишив в минулому році. До цього він очолював аргентинські та парагвайські клуби, а також Барселону та Атланту Юнайтед. Крім цього, була і збірна Аргентини з 2014 по 2016 роки.

Після 16 турів Інтер Маямі набрав лише 15 очок та займає останнє місце в турнірній таблиці Східної конференції МЛС. До цього клуб звільнив головного тренера Філа Невілла.

Раніше повідомлялося, що склад Інтер Маямі поповнить Ліонель Мессі, який має оголосити про це найближчим часом.