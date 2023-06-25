Северная Америка

Аргентинський нападник оцінив свій рівень фізичної форми.

Нападник Інтер Маямі та збірної Аргентини Ліонель Мессі розповів про свій рівень гри, а також поділився думками про свій період виступів за ПСЖ.

"Звичайно, мені вже 35 років (вже 36 — прим.), я вже не такий гравець, як був у Барселоні кілька років тому.

Перший рік у Парижі з різних причин виявився для мене дуже складним. Але цього сезону я відчував себе набагато краще, більш розслабленим.

Важливу роль відіграв чемпіонат світу. Те, що він проводився посеред сезону. Для всіх це був незвичайний рік. Одні повернулися до клубу пізніше, як ми, інші взяли додаткову відпустку, треті отримали травму. Це відіграло важливу роль та вплинуло на ігрові плани команди, як і травми деяких важливих футболістів, таких як Неймар.

Чемпіонат світу впливає на багато речей, особливо з огляду на такий сезон. Це не виправдання, тому що багато хто грав на ЧС, але загалом він вплинув на рівень гри у чемпіонаті та у Лізі чемпіонів. Всі повернулися іншими, нехай із різних причин", - наводить слова Мессі RMC Sport.

Раніше стала відома дата дебюту Мессі за Інтер Маямі.