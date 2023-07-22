Северная Америка

Аргентинський форвард поділився своїми думками після першої гри за Інтер Маямі.

Нападник Інтер Маямі Ліонель Мессі прокоментував перемогу своєї команди над Крусом Асулем (2:1), у якому він забив переможний гол зі штрафного на останній хвилині зустрічі.

"Дозвольте мені присвятити цю перемогу Іану Фрею. Він переніс дві серйозні травми, а сьогодні йому не пощастило знову отримати пошкодження", - наводить слова Мессі Goal.com.

Нагадаємо, 20-річний аргентинець Фрей вийшов у стартовому складі Інтера, після чого на 25 хвилині отримав пошкодження та був змушений залишити поле.

Раніше повідомлялося, що Мессі забив 700 гол, без урахування пенальті, у 700 переможному матчі в кар’єрі.