Северная Америка

Зірковий новачок буде лідером не лише на полі, а й у роздягальні.

Новий нападаючий Інтер Маямі Ліонель Мессі став новим капітаном команди МЛС. Про це повідомив головний тренер Інтера Херардо Мартіно.

Нагадаємо, нещодавно 36-річний аргентинець приєднався до клубу МЛС, підписавши контракт на два роки.

До цього капітаном команди, в якій виступає українець Сергій Кривцов, був Грегоре, який виступає за Маямі з 2021 року. Зараз футболіст перебуває у лазареті. Віце-капітаном був Хосеф Мартінес.

Додамо, що Мессі вже встиг дебютувати за Інтер та у своїй першій грі приніс перемогу своїй команді, забивши вирішальний гол зі штрафного на останній хвилині зустрічі.