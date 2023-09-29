Северная Америка

Аргентинський форвард має проблеми зі здоров'ям.

Нападаючий Інтер Маямі Ліонель Мессі може не допомогти своїй команді у матчі МЛС проти Нью-Йорк Сіті. Про це повідомляє журналіст Гастон Едул у своєму твіттері.

За інформацією джерела, 36-річний аргентинець, як і раніше, відчуває дискомфорт через пошкодження, яке він отримав у грі з Торонто.

З цієї ж причини Ліонель змушений був пропустити фінал Кубка США, в якому Інтер поступився Х'юстону Динамо (1:2).

Цього сезону Мессі провів 12 матчів за Інтер, у яких забив 11 голів та віддав п'ять гольових передач.

Нагадаємо, матч Інтер Маямі — Нью-Йорк Сіті відбудеться 1 жовтня о 2:30 за київським часом.