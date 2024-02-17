Аргентинський форвард мав проблеми з пахом.
Ліонель Мессі, Getty Images
17 лютого 2024, 12:37
Нападник Інтер Маямі Ліонель Мессі відновився після травми та готовий взяти участь у стартовому матчі сезону МЛС проти Реала Солт-Лейк. Про це розповів головний тренер команди Херардо Мартіно.
Нагадаємо, 36-річний аргентинець мав проблеми з пахом під час передсезонного турне команди, але, незважаючи на це, взяв участь у більшості матчів.
"Лео повністю відновився. Ми награємо його поступово. З Олд Бойз він зіграв майже 60 хвилин. Наше головне завдання — як слід підготувати його до початку сезону", — наводить слова Мартіно ESPN.
Нагадаємо, матч Інтер Маямі — Реал Солт-Лейк відбудеться вночі, 22 лютого, о 3:00 за київським часом.