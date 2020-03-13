Кубок Африканских Наций

В связи с коронавирусом отменен ряд поединков.

Из-за угрозы COVID-19, растущей обеспокоенностью и заявлением Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в CAF приняли решение отложить следующие соревнования:

- Отборочные матчи на КАН-2021: матчи были запланированы на 25-31 марта 2020 года;

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- отборочные матчи чемпионата мира по футболу среди женщин до 20 лет: запланировано до 20-22 марта 2020 года и 27-29 марта 2020 года;

- отборочные соревнования КАН-2020 среди женщин: были запланированы на 8-14 апреля 2020 года.

Новый график будет известен позже, гласит заявление на официальном сайте.

Ранее сообщалось, что АПЛ приостановлена, а Бундеслига ушла на карантин.