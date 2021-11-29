Португалия

Недавно команда пыталась сыграть вдевятером против Бенфики.

Сразу 13 футболистов Белененсеша заразились новым штаммом коронавируса, который окрестили как "омикрон". Об этом сообщает A Bola, ссылаясь на Национальный институт здоровья Португалии.

По информации источника, все заразившиеся футболисты находятся в изоляции и им предстоит пройти дальнейшие тесты на коронавирус.

Напомним, матч 12 тура чемпионата Португалии между Белененсешом и Бенфикой завершился досрочно. К моменту остановки встречи "орлы" вели со счетом 7:0, но в итоге им была присуждена техническая победа.

В этой встрече Белененсеш смог выставить на игру только девятерых игроков, но на второй тайм в составе хозяев вышли лишь семь игроков, что позволяло еще проводить матч. Спустя пару минут один из игроков хозяев получил травму и покинул поле, после чего арбитр дал финальный свисток, зафиксировав техническое поражение для Белененсеша.