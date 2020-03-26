Испания

COVID-19 продолжает распространяться среди профессиональных футболистов.

Футбольный клуб Жирона, выступающий в испанской Сегунде, на своем официальном сайте сообщил о том, что один из игроков команды сдал положительный тест на коронавирус.

Футболист почувствовал симптомы, похожие на COVID-19, после чего диагноз подтвердился. Имя игрока не разглашается.

Стоит отметить, что футбольная общественность ведет активную борьбу с новой болезнью. Ранее серьезные суммы пожертвовали Криштиану Роналду, Жорже Мендеш, Лионель Месси, Хосеп Гвардиола и многие другие игроки.

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.