Испания

Французский специалист поддерживает физическую форму в домашних условиях.

Главный тренер мадридского Реала Зинедин Зидан призвал людей оставаться ома из-за пандемии коронавируса.

Легендарный французский футболист поделился в социальных сетях фотографией из своего спортивного зала, выразив надежду на скорейшее урегулирование ситуации в мире.

"Мы все живем в крайне особенный момент. Берегите себя, своих близких и наслаждайтесь времяпрепровождением дома. Это единственный способ добыть победу в этой нелегкой борьбе", — написал Зидан в своем Instagram.

Стоит отметить, что футбольная общественность ведет активную борьбу с новой болезнью. Ранее серьезные суммы пожертвовали Криштиану Роналду, Жорже Мендеш, Лионель Месси, Хосеп Гвардиола и многие другие игроки.

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