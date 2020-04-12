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Бельгийский клуб вскоре приступит к тренировочным сессиям.

Андерлехт 13 апреля возобновит тренировочные занятия в полноценном режиме, сообщает TuttoMercatoWeb.

"С понедельника все игроки прибудут на базу, чтобы приступить к тренировкам с соблюдением всех правил безопасности", — заявил Компани.

Отметим, что такое решение было принято несмотря на то, что чемпионат Бельгии не будут доигрывать, а чемпионом должны признать Брюгге.

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