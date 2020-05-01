Испания

Вингер Атлетика Ибаи Гомес хотел, чтобы баскское дерби против Реал Сосьедад стало праздником.

Вариант, при котором финал Кубка Испании не состоится, а путевка в Лигу Европы достанется седьмой команде Примеры, не устраивает Ибаи Гомеса.

"Если бы у меня была возможность выбирать, сыграть финал Кубка Испании в нормальном режиме, со зрителями, или получить путевку в Лигу Европы, я предпочел бы первое, – цитирует Гомеса Marca. – Для меня это мечта — выиграть титул в дерби".

В финале Кубка Испании, запланированном на 18 апреля в Севилье, но перенесенном на неопределенный срок из-за карантина, должно было состояться баскское дерби между Реал Сосьедад и Атлетиком.

После 27-ми туров первенства Ла Лиги Реал Сосьедад занимает четвертое место, а Атлетик идет десятым, отставая от седьмой позиции, на которой находится Валенсия, на 5 очков.

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