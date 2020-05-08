Испания

Матчи после возобновления чемпионата будут проходить с некоторыми новшествами.

Футбольная ассоциация Испании одобрила увеличение количества замен для одной команды до пяти, сообщает Cadena Cope.

Кроме того, заявочный лист каждой из команд будет увеличен до 23 футболистов (ранее было 18).

Такое решение планируется принять для того, чтобы снизить физическую нагрузку на игроков из-за плотного графика.

Напомним, что FIFA готова одобрить увеличение количества замен, если сезон будет доигран.

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