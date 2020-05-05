Другое

Организация готова увеличить количество замен для того, чтобы сезон был доигран.

Из-за пандемии коронавируса ФИФА придется пойти на некоторые меры, сообщает Marca.

По информации источника, организация хочет обеспечить максимальную защиту здоровья каждого специалиста, сотрудника и футболиста, если сезон будет возобновлен.

Читайте также: последние новости спорта и COVID-19

В частности, ФИФА готовит документ с медицинскими рекомендациями, который будет обнародован в ближайшие дни. Примечательно, что они не будут носить обязательный характер, а считаются как "список консультативных мер".

Из главного офиса в Цюрихе было подтверждено, что ФИФА разрешит проводить в матче до пяти замен, если сезон будет возобновлен. Однако, чтобы избежать длительных задержек во время игры, эти замены, вероятно, можно будет проводить лишь в трех конкретных моментах матча, в том числе во время перерыва.

Читайте также: УЕФА начал процесс возврата денег за билеты на матчи Евро-2020

Английская футбольная ассоциация сделала запрос в ФИФА касательно потенциальных нововведений. Сообщается, что ФА осталась довольно тем, что организация пытается снизить риск травм для футболистов, которым придется играть огромное количество матчей за короткий срок.

Было еще одно предложение, которое сделали ФИФА: сократить матчи до 45 минут. В организации считают это абсурдом, ведь это сильно исказит игру, а также испортит дух соревнования.

Ранее сообщалось, что ФИФА рассмотрит идею перехода на календарь по схеме весна-осень.

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.