Испания

"Матрасников" ждут финансовые проблемы из-за пандемии коронавируса.

Бюджет Атлетико может сократиться на 200 миллионов евро из-за последствий коронавируса, сообщает As.

По текущим прогнозам Атлетико потеряет 100 миллионов евро. Таким образом, бюджет уменьшится с 500 до 400 миллионов евро.

Кроме того, если подопечные Диего Симеоне не смогут квалифицироваться в Лигу чемпионов, то бюджет уменьшится еще на 100 миллионов евро.

Напомним, что испанское правительство изучит счета Атлетико и еще семи клубов Ла Лиги.