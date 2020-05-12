"Матрасников" ждут финансовые проблемы из-за пандемии коронавируса.
Диего Симеоне, фото getty images
12 мая 2020, 15:54
Бюджет Атлетико может сократиться на 200 миллионов евро из-за последствий коронавируса, сообщает As.
По текущим прогнозам Атлетико потеряет 100 миллионов евро. Таким образом, бюджет уменьшится с 500 до 400 миллионов евро.
Кроме того, если подопечные Диего Симеоне не смогут квалифицироваться в Лигу чемпионов, то бюджет уменьшится еще на 100 миллионов евро.
Напомним, что испанское правительство изучит счета Атлетико и еще семи клубов Ла Лиги.