Испания

Football.ua подвел итоги голосования пользователей в выборе лучшего состава каталонцев за всю историю.

Очередной этап нового проекта Football.ua "Лучшие в истории" подошел к концу. По его итогам, редакция и пользователи сайта составили сборную лучших игроков каталонской Барселоны за всю историю. Выбор наших читателей и администраторов сайта в большей степени совпал, но были и различия, которые вызвали споры.

Напомним, для проекта были выбраны десять клубов: восемь величайших клубов Европы (Манчестер Юнайтед, Ливерпуль, Реал, Барселона, Ювентус, Интер, Милан, Бавария), а также два гранда украинского футбола — Динамо и Шахтер.

Наибольшие споры у пользователей сайта вызвала позиция опорного полузащитника, борьбу за которую с отрывом в несколько процентов выиграл Серхио Бускетс.

Состав лучших игроков Барселона по версии редакции Football.ua:

Главный тренер: Йохан Кройф

Состав лучших игроков Барселоны по версии читателей Football.ua:

Главный тренер: Хосеп Гвардиола

Взгляды редакции и наших читателей разошлись в нескольких позициях. Во-первых, пользователи проголосовали за Серхио Бускетса в качестве лучшего опорного полузащитника и за Йохана Кройфа на позиции атакующего хавбека, в то время как редакция отдала предпочтение Хосепу Гвардиоле и Хосепу Самитьеру соответственно.

Также возникли разногласия при выборе игроков в линию нападению. И если Лионеля Месси и Роналдиньо мы избрали единогласно, то читатели предпочли третьим в атаке видеть Луиса Суареса, нежели Ладислава Кубалу.

И наконец, тренером символической команды пользователи выбрали Хосепа Гвардиолу, а вратарем — Виктора Вальдеса. Редакция остановила свой выбор на Йохане Кройфе, в то время как на позицию голкипера поставила Андони Субисаррету.