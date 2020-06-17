Football.ua подвел итоги голосования пользователей в выборе лучшего состава каталонцев за всю историю.
Лионель Месси и Роналдиньо, Getty Images
17 июня 2020, 11:00
Очередной этап нового проекта Football.ua "Лучшие в истории" подошел к концу. По его итогам, редакция и пользователи сайта составили сборную лучших игроков каталонской Барселоны за всю историю. Выбор наших читателей и администраторов сайта в большей степени совпал, но были и различия, которые вызвали споры.
Напомним, для проекта были выбраны десять клубов: восемь величайших клубов Европы (Манчестер Юнайтед, Ливерпуль, Реал, Барселона, Ювентус, Интер, Милан, Бавария), а также два гранда украинского футбола — Динамо и Шахтер.
Наибольшие споры у пользователей сайта вызвала позиция опорного полузащитника, борьбу за которую с отрывом в несколько процентов выиграл Серхио Бускетс.
Состав лучших игроков Барселона по версии редакции Football.ua:
Главный тренер: Йохан Кройф
Состав лучших игроков Барселоны по версии читателей Football.ua:
Главный тренер: Хосеп Гвардиола
Взгляды редакции и наших читателей разошлись в нескольких позициях. Во-первых, пользователи проголосовали за Серхио Бускетса в качестве лучшего опорного полузащитника и за Йохана Кройфа на позиции атакующего хавбека, в то время как редакция отдала предпочтение Хосепу Гвардиоле и Хосепу Самитьеру соответственно.
Также возникли разногласия при выборе игроков в линию нападению. И если Лионеля Месси и Роналдиньо мы избрали единогласно, то читатели предпочли третьим в атаке видеть Луиса Суареса, нежели Ладислава Кубалу.
И наконец, тренером символической команды пользователи выбрали Хосепа Гвардиолу, а вратарем — Виктора Вальдеса. Редакция остановила свой выбор на Йохане Кройфе, в то время как на позицию голкипера поставила Андони Субисаррету.