Испания

Стали известны стартовые составы команд на матч 29 тура Ла Лиги между мадридским Реалом и Валенсией.

Главный тренер мадридского Реала Зинедин Зидан решил максимально насытить центральную линию своей команды в матче против Валенсиb. Таким образом, помогать Луке Модричу, Каземиро и Тони Кроосу будет Федерико Вальверде, который остался в запасе в предыдущем поединке мадридцев.

Реал: Куртуа — Карвахаль, Варан, Рамос, Менди — Вальверде, Каземиро, Кроос — Модрич — Бензема, Азар

Запасные: Ареола, Альтубе, Милитан, Эрнандес, Марсело, Бэйл, Родригес, Асенсио, Б. Диас, Винисиус, Родриго Гоэс

Валенсия: Силлессен — Васс, Гильямон, Мангала, Гайя — Торрес, Парехо, Кондогбия, Солер — Родриго Морено, Гомес

Запасные: Доменек, Флоренци, Гедеш, Вальехо, Гамейро, Ли Кан Ин, Коста, Собрино, Коклен, Диакаби, Черышев, Коррейя

Матч Реал — Валенсия начнется в 23:00 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.